Pakistan Başbakanı, Ruhani ile görüştü

Hasan Ruhani, Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmesinde, ‘Tahran'a ziyaretiniz çok verimli geçti. İki ülke arasındaki ilişkiyi sürdürmeyi umuyoruz’ ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabileceği umudunu dile getirdi.

İmran Han, on yıllardır İran'ın Pakistan halkına ve hükümetine yardım ettiğine değinerek, bölgedeki gerilimleri azaltmak için bu ülke ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurul Toplantı'sına katılmak için New York'a gitti.

Daha önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran mevkidaşı Hassan Ruhani ile bir araya geldi.

İslam İnkılabı Rehberine Keşmir halkına destek vermek için adil pozisyon aldıkları için yetkililerine özel minnettarlığını belirtti.

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