İran ve Avusturya, Avrupa ülkelerin KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmelerini istedi

BM 74. Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Zarif ve Schallenberg görüşmede Avrupa ülkelerinin KOEP’in korunması ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerin yerine getirmesi hususlarına vurgu yaptılar.

Taraflar görüşmede ikili konuların yanında bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüştüler.

Zarif daha önce Gürcistan, Pakistan, Hindistan, Umman, Danimarka, Japonya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Genel Kurul Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç Başkanı ile de görüşmelerde bulunmuştu.

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2012