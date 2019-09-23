Zarif, Pakistan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Zarif, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmut Hüseyin Kureyşi ile iki ülkenin ikili işbirliği, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, terörizmle mücadele ve diğer konularda görüştü.

Kureyşi görüşmede, Pakistan Başbakanının New York’ta Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşeceğini söyledi.

Taraflar görüşmede bölgesel konularda iki ülkenin istişareleri hakkında anlaşmaya vardı.

Zarif, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkalyani ile ikili, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zarif daha önce Umman, Danimarka, Japonya ve Fransa Dışişleri Bakanları ve Uluslararası Kızılhaç Başkanı ile de görüşmelerde bulunmuştu.

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2012