Stena İmpero gemisi serbest bırakıldı

Baidinejad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Stena İmpero gemisinin bugün adli işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakıldığını söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti hükümet Sözcüsü Ali Rabii, bugün haftalık basın toplantısında, bu geminin yoluna devam edebileceğini bildirmişti.

Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur'un, dün, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yakın zamanda serbest kalacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Rebii, "Denizcilik ve Liman İşletmelerinin açıkladığı gibi petrol tankerinin serbest kalması için hukuki işlemler tamamlandı. Dostluk göstergesi olarak petrol tankerinin gerçekleştirdiği ihlal görmezden geliniyor ve serbest kalması için gereken şartlar sağlanıyor. İdari işlemleri de tamamlandı ve tanker yoluna devam edebilir." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, 19 Temmuz günü yaptığı açıklamada, uluslararası deniz hukukuna uymadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol gemisine el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu iafedeler kullanıldı:

'Bu akşam (19 Temmuz) Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol tankerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada uluslararası deniz hukuku ve kurallara uymadığı nedeniyle, Hürmügan Limanlar ve Denizcilik İl Kurumu'nun isteği üzerine Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Alayı'nca el konuldu.

Anılan petrol tankerine el konulduktan sonra, kıyıya çekilerek yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli soruşturmanın yütürülmesi için Kimanlar ve Denizclik Kurumuna teslim edildi.'

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2012