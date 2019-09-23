Zarif: İran Cumhurbaşkanı barış planıyla BM’ye gelmektedir

BM Gennel Kurul toplantısı için New York’ta bulunan Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Japonya’nın İran ile işbirliğini artırma çabalarını takdir ederek, İran Cumhurbaşkanınnın Japonya Başbakanı ile görüşmeye beklediğini belirtti.

Zarif, ‘’Bize göre bölge olaylar savaş yanlısı politikaları sonucudu ve biz Yemen savaşını bitirmeye yardıma hazırız. ‘’ dedi.

Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı ile görüşme öncesinde muhabirlere açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gitmeden önce Tahran Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, bölgenin güvenliği ile ilgili New York gezisi sırasında bir plan sunacaklarını kaydederek, 'Sunacağımız plan, Fars Körfezi bölgesi içinde kollektif güvenliğin sağlanmasına ilişkindir' diye konuştu.

'Hürmüz Barışı' planının 'Ümit Koalisyonu' olarak adlandırıldığını ifade eden Ruhani, 'Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler ve Hürmüz bölgesindeki bütün ülkeleri, bölge güvenliğinin korunması amacıyla bu koalisyona davet ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bölgede uzun vadeli barışı desteklediğinin altını çizen Ruhani, 'Konu ile ilgili BM Genel Kurulu'nda bir forumun oluşmasını istiyoruz. Bölge dışından gelenler, bölgemize asla güvenlik ve barış getiremez' diye ekledi.

Zarif, "Fars Körfezi'nde koalisyon başlangıçta İran, Irak, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Umman ve Kuveyt arasında kurulabilir. Yemen'in de yer alması muhtemeldir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine işaret eden Zarif, "Cumhurbaşkanının, Hürmüz (Barış) Girişimi veya koalisyon düşüncesi bizim ciddiyetle ele aldığımız bir konudur." ifadesini kullandı.

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2012