Ruhani’nin önerisi, dünya güvenliğinin sağlayabilir

Bu hususta ilk olarak geçen hafta İslam İnkılabı Rehberi, Amerikan yönetiminin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmesi durumunda KOEP çerçevesindeki müzakerelere katılabileceği sözleri idi. Bu fiili ve mantıklı çözüm yolunu Trump kendi yaratığı çıkmazdan kurtulmak için kullanılabilecek mi? bunu zaman gösterecek.

İkinci öneri de Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından BM Genel Kurul çalışmalarına katılmadan Tahran’da yapıldı. Bu öneri bölgedeki krizin için geniş ve uygulanabilir bir çözümdür. Öneri çerçevesinde İran bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümü için dostluk ve işbirliği elini bölge ülkelerine uzatmaktadır.

Bu öneriler bölgedeki krizin kilitlendiği ve tüm yolların çıkmaza çıktığı bir dönemde ışıklar yakmaktadır. Bölge ülkeleri kaynaklarını yok etmek ve bölgeyi savaşa sevk etmek yerine bu altın fırsatları kullanabilecekler mi?

Şu ana kadar Trump ve bölgesel müttefiklerinin çözüm yolları sonuca ulaşmamıştır. Ne Amerika’nın Trilyon dolarlar harcayarak bölgeye yaptığı saldırılar ne de Suudilerin Yemen halkına zalimce saldırıları ve çocuklarla kadınları katletmeleri. Dünya şartları 21. Yüzyıl şartlarına uygun olarak değişmiştir ve dünya Amerika’nın istediği tek yönlü düzeni geride bırakmıştır. Ayrıca oyunnun kuralları da değişmiş ve dünya ekonomisi dolar egemenliğini kırma yolları aramaktadır.

Yemen Ensarullah grubu da o ülke krizinin çözümü için, Arabistan’ın petrol tesislerine ağır saldırılar sonrası Suudilere bir fırsat vererek savaşı durdurmalarını sağlamaya çalışmaktadır.

Yemenliler Arabistan’a saldırı sorumluluğunu kabullenerek, Yemen’deki sivillere saldırıların devam etmesi durumunda Suudilere saha ağır darbeler indirecekleri ikazında bulundular.

Mevcut şartların devamının hem tehlikeli hem de öngörülemez olduğu bellidir ve bu şartlarda masada yeni öneriler vardır. Herkes hatta bölge liderleri Batı Asya ve Ortadoğu’nun yeni bir savaşı kaldıramayacağı bilmekteler ve bölgedeki durum en üst düzey gerginliktedir ve mevcut yol savaşla sonuçlanırsa herkes bundan zararlı çıkacaktır ve bu savaşın kazananı olmayacaktır.

Artık top Amerika ve müttefiklerinin zemininde, Amerika ve müttefikleri bu fırsattan dünya güvenliğini temini için yararlanacak mı? Bu sorunun cevabını yaşayarak gelecek günlerde göreceğiz.

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2012