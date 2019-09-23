İran eserlerin dünya genelinde tescili konusunda dünyanın ilk 10 ülkesinden biri

Hemedan'da düzenlenen Dünya İpek Yolu Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Cvetofski, kültürel diyaloğun güçlendirilmesinin Dünya İpek Yolu Konferansı'nın önceliği olduğunu kaydederek, 'İran tarih ve uygarlığının başkenti olan Hemedan'da böyle bir konferansın düzenlenmesinden memnuniyet duyuyorum' diye konuştu.

İpek Yolu'nun kültür ve bilim değişimi açısından kıtralararası öneme sahip olduğuna dikkati çeken UNESCO yetkilisi, 'Gloabal dünyada, farklı halklar arasında barışın sağlanması yönünde çalışmalıyız' değerlendirmesinde bulundu.

İpek Yolu üzerinde bulunan 16 ülke temsilcisinin katıldığı Dünya İpek Yolu Konferansı b uyıl İran'ın ilk başkenti olarak bilinen 3500 yıllık medeniyet sahibi Hemedan'da bugün başladı.

Türkiye, Azerbaycan, Çin, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Japonya, Fransa, Nepal, Güney Kore, Butan ve İsviçre'den 40 yabancı katılımcının katılım gösterdiği bu konferansa Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami konuşmacı olarak katıldı.

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