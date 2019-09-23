Dünya İpek Yolu Konferansı Hemedan'da başladı

İpek Yolu üzerinde bulunan 16 ülke temsilcisinin katıldığı Dünya İpek Yolu Konferansı b uyıl İran'ın ilk başkenti olarak bilinen 3500 yıllık medeniyet sahibi Hemedan'da bugün başladı.

Türkiye, Azerbaycan, Çin, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Japonya, Fransa, Nepal, Güney Kore, Butan ve İsviçre'den 40 yabancı katılımcının katılım gösterdiği bu konferansa Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami konuşmacı olarak katıldı.

Gulami bu konferansta yaptığı açıklamada, İpek Yolu'nun tarih boyu bilim, kültür ve ticaretin alışveriş güzergahı olarak görev yaptığını ve Çin'den İran'a, Yunanistan'dan Roma'ya kadar geniş yelpazeyi kapsadığını belirtti.

İranlıların zengin kültürleriyle İslam'la karşılaştıkları zaman, İslam'dan kaynaklanan bilimi de kabullendiklerini açıklayan Gulami, 'İslam dini ve İran'da bilim severliğin tarihi, bilim ve kültürün İslami yüzyılların başlangıcında büyük filizlenmesine neden olmuştur' diye konuştu.

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