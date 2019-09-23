Zarif: ABD'de aşırıcılar, diplomasi kapısını kapatmak istiyor

CNN televizyon kanalına röportaj veren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın diploması kapılarını kapatmaya çalıştığı yönüdeki sözünüzden amacınız nedir?' sorusuna, 'Onların İran Merkezi Bankası'na ambargo uygulamalarının tek nedeni, müzakere ve görüşmeyi imkansız kılmaya çalışmaladır' diye yanıt verdi.

Şimdili engellerin çok büyük olduğunu ve bazılarının diplomasi kapılarını kapatmaya çalıştıklarını dile getiren Zarif, ABD içinde Trump'ın cumhurbaşkanlığı döneminden sonra bile bu kapıyı kapalı tutmaya devam etmek isteyenlerin olduğuna dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, BM Genel Kurulu Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere New York'ta bulunuyor.

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