İran'ın Rezevi Horasan ili, 10. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılacak

İran'ın Afganistan ve Türkmenistan sınırında yer alan Rezevi Horasan ilinin Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu İl Müdürü Ebülfezl Mükerremi İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Van şehri İranlı turistlerin ilk uğrak noktalarıdır. Halihazırda İran ve bu şehir arasındaki turizm iş birliği tek taraflı olduğu için bu fuara katılarak, Türkiye'den ilimize turist çekmeyi hedefliyoruz' dedi.

26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 10. Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Rezevi Horasan stantının 100 metrekarelik bir alana kurulu olacağını açıklayan Mükerremi, stantta özel sektörün ön plana çıkacağını dile getirdi.

İl temsilcilerinin fuar boyunca turizm sektöründe faaliyet gösteren iş adamları ve girişimcilerle bir araya geleceğine değinen Rezevi Horasan yetkilisi, 'Bu fuar kapsamında ilimizi ve Türkiye arasında kültürel ve turizm iş birliğini geliştirmeyi ve İran ile Türkiye arasındaki turist sayısı konusunda denge sağlanılmasını amaçlıyoruz' diye ekledi.

Öte yandan İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan ilini gezen Türk turist sayısının yüzde 90 artış gösterdiği bildirildi.

Türkiye'nin yeni Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu'yu makamında kabul eden İran Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Ofisi Başkanı Gulamabbas Erbab Halis, İran'ı ziyaret eden Türk turistlerin yüzde 20-30'lul bölümünün Meşhed başta olmak üzere Rezevi Horasan ilindeki turistik, dini ve kültürel cazibeleri gezdiğini belirtti.

Geçtiğimşz yıl Türkiye'den 600 bin turistin İran'a yolculuk yaptığını dile getiren Erbab Halis, bu rakamın bir önceki yılda 250 bin düzeyinde olduğunu açıkladı.

İran'ın Türkiye ile iyi ilişkiler barındırdığını ifade eden Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Ofisi Başkanı Erbab Halis, 'Türkiye başkent Tahran'daki büyükelçiliğinin yanı sıra Tebriz, Urmiye ve Meşhed'de başkonsolosluğa sahip. İran da başkent Ankara'daki büyükelçilikle birlikte Trabzon, Erzurum ve İstanbul'da başkonsoloslukları ile faaliyet ediyor' dedi.

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, iki ülkenin ekonomik, ticari ve kültürel alanlardaki tarihi ilişkileri ışığında çok özel önem arzediyor' dedi.

Rezevi Horasan ili ve özellikle Meşhed kentinin turistler için büyük potansiyelleri olduğuna dikkati çeken Topçu, Firdevsi ve Ömer Hayyam gibi İranlı şahsiyetler ve Hacı Bektaş Veli gibi Türk şahsiyetlerinin Horasan'da yer almasının Türk turistleri çekmek için büyük ögeler olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489