Cumhurbaşkanı Ruhani, BM'de İran'ın sesini dünyaya duyuracak

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İranlıların direniş haykırtısını ve isteklerini dünya kamuoyuna bildireceğini belirtti.

Ruhani'nin New York'ta İran halkının haklarını korumaya ve ülkemizin mesajının dünya kamuoyuna sunmaya çalışacağının altını çizen Rabii, bu gezi sırasında en az 13 ülke lideriyle görüşmelerin kesinleştiğini ve ABD'nin uluslararası norm ve kurallara aykırı biçimde İran heyetine sorunlar çıkarttığını bildirdi.

Rabii şu ifadelere yer verdi:

'Bize göre Cumurbaşkanı, görüşmelerinde İran ulusal çıkarlarının teminini hedefliyor ve bunun siyasi, ekonomik ve uluslararası menfaatler getireceğine inanıyoruz.

ABD'nin yaptırımları ile kuşatılabilecek bir ülke değiliz ve İran izole olmayacak.

ABD sanılanın aksine bugün, her zamankinden daha yalnızdır. AB, bölge ve dünya güçleri ile Amerikan kamuoyunda ise İran yalnız değildir.'

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