İran önemli bir ortaktır

UNESCO Asya-Pasifik Yardımcısı Feng, Hemedan’da düzenlenen Dünya İpek Yolu Konferansında yaptığı açıklamada, İran’ın 24 ulusal ve kültürel mirasının UNESCO’nun miras listesine dahil edildiğini ve bu ülkenin UNESCO için önemli bir ortak olduğunu ifade etti.

Feng, "İran, UNESCO'da yüksek standartlara sahip ve geçen yıl boyunca, Hirkani ormanları ve Sasani arkeolojik manzaraları Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi" dedi.

JIAN Feng konuşmasının sonunda, “İran aynı zamanda Dünya Mirası Yönlendirme Komitesi'nde aktif bir katılımcıdır ve Hemedan'da Dünya İpek Yolu Konferansının düzenlenmesi bunu doğrulamaktadır” diye ekledi.

14 ülkeden yabanci misafirlerin katılımıyla 23-30 Eylül tarihleri arasında Hemedan’da Dünya İpek Yolu Konferansı düzenlenmektedir.

Katılımcılar Türkiye, Azerbaycan, Fransa, Özbekistan, Çin, Rusya, Güney Kore, Japonya, Butan, İsviçre, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Nepal'den geldiler.

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