İran'da kadınların durumu, insan haklarından dem vuran birçok ülke ve bölge ülkelerinden kat kat iyidir

Avrupa Parlmanetosu'nun İran'da insan hakları durumu ike ilgili olarak verdiği karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'AP'nin İran'a karşı verdiği tek taraflı, gerçeklerden kopuk ve ümitsizleştirici kararı, ABD'nin İran halkına karşı başlattığı ekonomik savaşla 80 milyon insanın canını tehlikeye attığı anda alınmıştır. Bu, AP milletvekillerince dikkate alınmıyor' dedi.

AP'nin bu kararının İran'la ilgili yanlış bilgiler üretilerek ve medya oyunları ile İran'ı suçlama amaçlı olduğuna dikkati çeken Musevi, 'Bölge ülkeleri ile kıyaslamaya gerek yok, ancak kadınların ve genel olarak insanların durumunu, bölge sırınlarını aşmış ve birçok insan haklarına riayet eden ülkeden daha iyi duruma gelmiştir' diye konuştu.

Kadınların durumu ile ilgili bazı eksiklikleri inkar etmediklerinin altını çizen Musevi, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak insan haklarına saygı gösterme, ulusal güvenlik ve çıkarlarımız doğrultusundadır. Bunun için diğerlerinin kasıtlı ve fırsatçılıkla dile getirdikleri söylemlerine ihtiyaç duymuyoruz' diye ekledi.

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