İran Milli Karate Takımı 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları'nda şampiyon oldu

Batı Azerbaycan Karate Kurulu Başkanı Cevad Selimi, 15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmalarında İran Karate Milli Takımı'nın 14 altın, 10 gümüş ve 27 bronz ve toplamda 51 madalya kazanark şampiyon olduğunu açıkladı.

Türkiye 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya, Kazakistan ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Bu yarışmaların ilk gününde kata kategorisinde teklerde karatecilerimiz Ali Zendi birinci oldu.

Muhammed Şaygan -60 kg'de kumite kategorisinde birinci , Muhammed Taha Abdülhadi ikinci ve Cevad Rençber ile Ali Meskini ortaklaşa üçüncü oldular.

Bahmen Asgeri ve Mehdi Şahgül -67 kg’de birer altın ve gümüş, Ali Asger Asyabberi ile Türk karateci Ali Eşsiz ortaklaşa bronz madalya kazandılar.

Emirrıza Mirzayi -75 kg’de altın, Türk kareteci Hamid Gök gümüş ve Muhammedrıza Gilanpur ile Mehdi Karazade ortaklaşa bronz madalya kazandı.

Öte yandan Seccad Genzzade +84 kg’de birinci, Saman Haydari ikinci sırada yer aldı.

15. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate Yarışmaları, 20-23 Eylül' tarihleri arasında 16, 18 ve 21 yaş altı kategorilerinde Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de düzenlendi.

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