Hürmüz Barışı planı, bölgede uzun vadeli barışı hedefliyor

BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere New York'a gitmeden önce Tahran Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgenin güvenliği ile ilgili New York gezisi sırasında bir plan sunacaklarını kaydederek, 'Sunacağımız plan, Fars Körfezi bölgesi içinde kollektif güvenliğin sağlanmasına ilişkindir' diye konuştu.

'Hürmüz Barışı' planının 'Ümit Koalisyonu' olarak adlandırıldığını ifade eden Ruhani, 'Fars Körfezi'ne kısı olan ülkeler ve Hürmüz bölgesindeki bütün ülkeleri, bölge güvenliğinin korunması amacıyla bu koalisyona davet ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bölgede uzun vadeli barışı desteklediğinin altını çizen Ruhani, 'Konu ile ilgili BM Genel Kurulu'nda bir forumun oluşmasını istiyoruz. Bölge dışından gelenler, bölgemize asla güvenlik ve barış getiremez' diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu sabah saatlerinde BM Genel Kurul Toplantı'sına katılmak için bu sabah Tahran'dan New York'a gitti.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani BM Genel Kurul toplantısına katılmanın yanı sıra, dünya liderleri ve New York'taki seçkin medya temsilcileriyle de bir toplantı yapacak.

Ruhani, Genel Kurulda bir dizi devlet başkanı, BM Genel Sekreteri ve muhtemelen bazı uluslararası kuruluş başkanlarıyla da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Ruhani 26 Eylül’de İran’a dönecek.

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