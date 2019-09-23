İran mültecilerin sorunlarının çözümü için tüm kapasitesini kullanıyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İran Temsilcisi ile İçişleri Bakanlığı'nda bir araya gelen İran İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Kolluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, şimdili koşullarda ve ABD'nin İran'a yönelik yürürlüğe soktuğu ambargoları nedeniyle İran'daki mültecilerin durumunun iyileştirilmesi için yabancı desteğin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

İran'ın sığınmacıların sorun ve meselelerinin çözüme kavuşması adına gelene öneri ve tekliflere sıcak baktığını kaydeden Zülfikari, Afganistan'da istikrar ve güvenliğin oluşmaması durumundai, yeni mülteci dalgasıyla karşı karşıya kalmak zorunda kalacaklarını bildirdi.

Afganistan ve Pakistan'daki genel durum nedeniyle İran'a günde yaklaşık 2 bin kişinin yasa dışı yollardan giriş yaptığına dikkati çeken İranlı yetkili, bunun İran'a büyük bedeller ve masrafları olduğunu ve ABD'nin Afganistan'da sorunları derinleştirdiğini söyledi.

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