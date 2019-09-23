İran ve Fransa dışişleri bakanları görüştü

Daha önce de Umman ve Danimarka dışişleri bakanları ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Zarif, bazı tek taraflı uzmanlarla ve uluslararası medya ile ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarının bölgesel gerilimleri arttırdığını ifade etti.

Zarif, BM Genel Kurul Toplantı'sına katılmak için Cuma günü New York’a gitti.

Zarif ayrıca Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'na katılacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu 1+4 bakanlar düzeyinde düzenlenecek.

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