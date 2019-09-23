23 Eyl 2019 09:46
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İranlı karateci Şili Karate-1 Şampiyonası'nın gümüş madalyasını kazandı

İranlı karateci Şili Karate-1 Şampiyonası'nın gümüş madalyasını kazandı

Tahran, IRNA- Şili'de düzenlenen 2019 Karate-1 Seri A Karate Ligi 4. Turu'nda İran Milli Karate Takımı Kaptanı Zebihullah Purşeyb, ikinci oldu ve gümüş madalyayu boynuna taktı.

-84 kg'de finale çıkmayı başaran karatecimiz Purşeyb, final maçında Türkiye'den Uğur Aktaş ile karşılaştı ve maçta yenilerek, gümüş madalya sahibi oldu.

Finalde önceki maçlarında Meksika, Belçika, Fas, Japonya ve Kazakistan'dan güçlü rakiplerinmi birer birer yenmeyi başaran Purşeyb, finalde Uğur Aktaş'a karşı maçı kaybetti ve ikinci oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın eleme turu olarak Şili'de düzenlenen 2019 Karate-1 Seri A Karate Ligi 4. Turu'na 72 ülkeden 804 karateci katıldı.

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