İranlı karateci Şili Karate-1 Şampiyonası'nın gümüş madalyasını kazandı

-84 kg'de finale çıkmayı başaran karatecimiz Purşeyb, final maçında Türkiye'den Uğur Aktaş ile karşılaştı ve maçta yenilerek, gümüş madalya sahibi oldu.

Finalde önceki maçlarında Meksika, Belçika, Fas, Japonya ve Kazakistan'dan güçlü rakiplerinmi birer birer yenmeyi başaran Purşeyb, finalde Uğur Aktaş'a karşı maçı kaybetti ve ikinci oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın eleme turu olarak Şili'de düzenlenen 2019 Karate-1 Seri A Karate Ligi 4. Turu'na 72 ülkeden 804 karateci katıldı.

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