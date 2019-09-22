İngiliz petrol tankeri Stena İmpera yakın zamanda serbest bırakılacak

Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkanı Afifipur yatığı açıklamada, İngiliz tankerinin 65 gün alıkonulduktan sonra, Bender Abbas limanından uluslararası sulara döneceğini belirtti.

Afifipur, 'Tankeri İran sularından çıkarmak için yasal adımlar atılsa da, İran'ın adli makamlarında yasal işlemler halen devam ediyor. Nihai duruşma, denizcilik ihlalleri durumunda, yasal takip ve adli sonuçları sırasında ilan edilecektir' dedi.

2 ay önce İran karasularında Devrim Muhafızları tarafından İngiliz Stena İmpero adlı gemiye el kondu. Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu iafedeler kullanıldı:

' (19 Temmuz) Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol tankerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada uluslararası deniz hukuku ve kurallara uymadığı nedeniyle, Hürmügan Limanlar ve Denizcilik İl Kurumu'nun isteği üzerine Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Alayı'nca el konuldu.

Anılan petrol tankerine el konulduktan sonra, kıyıya çekilerek yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli soruşturmanın yütürülmesi için Kimanlar ve Denizclik Kurumuna teslim edildi.'

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