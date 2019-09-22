İranlı serbest güreşçi dünya şampiyonu oldu

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da 19 Eylül’de başlayan 2019 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası, bugün sona erdi.

Güreşçimiz Yezdani Porto Riko, Macaristan, Rusya ve San Marino'dan rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Deepak daha önce Dünya 21 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

Yezdani'nin rakibi Deepak Punia, bir ayak bileğinin yaralanması nedeniyle final aşamasına katılamadı.

İranlı serbest güreşçi 2016 Rio Olimpiyatlarının altın madalyasnı kazandı. ikinci kez 2019 Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında altın madalya elde etti.

Daha önce Alirıza Kerimi 92 kg'de gümüş ve Yunus İmami 70 kg'de bronz madalyayı boynuna takmıştı.

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