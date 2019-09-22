Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurul toplantısına katılmak için yarın New York’a gidecek

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca dünya liderleri ve New York'taki seçkin medya temsilcileriyle de bir toplantı yapacak.

Ruhani, Genel Kurulda bir dizi devlet başkanı, BM Genel Sekreteri ve muhtemelen bazı uluslararası kuruluş başkanlarıyla da görüşecek.

Bugün sabah ise bir törende konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın BM Genel Kurulu'nda Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde güvenliği sağlamak için bir işbirliği planı sunacağını belirtti.

Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla Tahran'ın güneyinde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri Ayetullah Humeyni Türbesi'nde düzenlenen askeri geçit töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Önümüzdeki günlerde 'Ümit Koalisyonu' ve 'Hürmüz Barışı' isimli planlarımızla BM Genel Kurul Toplantısı'na katılarak bölgemiz, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği ile ilgili plan ve önerilerimizi tüm dünyaya bildireceğiz' ifadesini kullandı.

'Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği, bölge güçleri tarafından sağlanmalıdır' diyen Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının İran halkı ve İran İslam Devrimi'ne karşı yürüttükleri ağır baskılara değinerek, 'Biz azim, direniş ve birlikle bu zor yolu katedebilir ve düşmanı İran halkı ile İslam Devrimi önünde saygı duruşunda bulunmaya mecbur edebiliriz. Biz teslimiyet insanı değiliz ve savunma ve direniş kişisiyiz. Başkalarının sınırlarına saldırmadığımız gibi, başkalarının da sınırlarımızı çiğnemesine ve bizi işgal etmesine izin vermeyiz.' diye ekledi.

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