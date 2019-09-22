Zarif: ABD yaptırım uygulayarak İran'la müzakereyi imkansız kılıyor

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Çin'de İngilizce yayın yapan CGTN televizyon kanalına verdiği demeçte, ABD'nin İran'a karşı seçeneklerini kaybettiğini ve maksimum baskı politikasının işlevsiz olduğunu dile getirdi.

Zarif bu röportajda ABD'nin İran alyehindeki yeni eylemlerini kınayarak, İran'ın ABD'nin eski yaptırımları devreye sokmasının ardından ekonomisini istikrara kavuşturduğunu bildirdi.

Zarif demecin devamında şöyle konuştu:

'ABD'nin eylemleri, yaptırımları silmeyi zor hale getirmiştir. Onlar müzakere ve görüşmeyi imkansız kılmak istiyor. Trump ve yardımcısı için ambargoları ortadan kaldırmak çok zor bir iş'.

Zarif ayrıca Washington'un İran karşıtı yeni kararlarını şiddetle eleştirdi.

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