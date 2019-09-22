Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi canlandıran filmde İranlı aktör Mevlana rolünü oynayacak

İranlı yönetmen Hasan Fethi'nin yönettiği Aşk Sarhoşu'nda daha önce Şems-i Tebrizi'yi İran'ın Cannes Ödüllü oyuncusu Şahab Hüseyni'nin canlandıracağı kesinleşmişti.

Hasan Fethi'nin yönettiği, Mehran Burumend'in yapımcılığını üstlendiği ve Ferhad Tevhidi ile Hasan Fethi'nin senaristliğini yaptığı Alşk Sarhoşu'nda Mevlana'nın hayatından bir kesit seyirci ile buluşacak.

İranlı yönetmen Hasan Fethi tarafından yönetilen 'Aşk Sarhoşu' filmin çekimine kısa zamanda Konya'da başlayacak.

Filmde Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin hayatlarından bir kesitin seyirci ile buluşması amaçlanıyor. Filmin senaryosu Hasan Fethi ve Ferhad Tevhidi'nin birlikte imzası ile yazıldı.

Filmde yer alacak diğer oyuncuların da İran ve Türkiye sinemasının ünlü isimlerinden oluşacağı açıklandı. 'Aşk Sarhoşu'nda Mevlana'nın Konnya'daki hayatı yeniden canlandırılacak.

Mehran Burumend'in yapımcılığını üstlendiği Aşk Sarhoşu'nun finansmanı birer İranlı ve Türk film yatırımcısı tarafından sağlanacak.

Filmin çekim işlemlerinin başlatılması için Türkiye'den gerekli izin ve ruhsatların alındığı ve İran tarafından da çalışma karnesinin elde edilmesinin ardından çekime başlanacak.

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