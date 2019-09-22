Ursula Garza, İranlı haltercilerin başarıları ile ilgili hayranlığını dile getirdi

Daha önce ABD Halter Federasyonu'na başkanlık eden ve Uluslararası Halter Federasyonu başkan yardımcısı olan Ursula Garza, İranlı kadınların varlığının övgüye değer olduğunu belirtti.

İranlı halterci Pupek Besami 55 kg’de, 18 - 27 Eylül tarihleri ​​arasında Pattaya'da (Tayland) düzenlenen 2019 Dünya Halter Şampiyonasına katıldı.

İran bu turnuvaya dört sporcu ile katıldı.

Bu ilk bir İranlı kadın haltercinin Tayland’da Dünya Şampiyonasında ilk performansıdır. Daha önce, İran takımı ilk kez Çin'de Asya Şampiyonasında 9.sırada yer aldı.

Pupek Besami, Tayland’da düzenlenen dünya şampiyonasında 55 kg’de İranı temsil eden ilk bayan sporcu olma özelliğini taşımaktadır.