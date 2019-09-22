22 Eyl 2019 17:49
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İran filmi, İngiltere Festivalinin en iyi film ödülünü aldı

İran filmi, İngiltere Festivalinin en iyi film ödülünü aldı

Tahran, IRNA- İranlı yönetmen ve yapımcı Kesra Tirseher’in yönettiği ‘13 Numaralı Oda' isimli film, İngiltere Lift Off Golbal Networ Festivalinin halkın en beğendiği film dalında en iyi film ödülünü kazandı.

’13 Numaralı Oda’ Raleigh Film and Art Festivline giriş izini aldı.

Gazel Rehaverd ve Ferşad bu filmde rol oynadı.

İngiltere Lift Off Golbal Networ Festivali 13-20 Eylül tarihleri arasında ingltere’de düzenlendi.

İranlı yönetmen ve yapımcı Kesra Tirseher’in yönettiği bu film, onun sözleriyle ilgili olan bir yazar hakkındadır ve kendisini hikayesinin karakterlerine yerleştiriyor.

İran filmi ‘13 Numaralı Oda’ New York Film Academy Festivalinde de 31 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.

Bu film ayrıca First-time Filmmaker Festivalinde gösterilecek.

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