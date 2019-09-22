13. Uluslararası İran Plast Fuarı açıldı

Fuarın açılış törenine Petrol Bakanı Bijen Zengene, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran Ulusal Petrokimya Şirketi Genel Müdürü Behzad Muhammedi ve plastik ile petrokimya sanayiinde faaliyet gösteren iş adamları katıldı.

570 yerli ve Türkiye, Rusya, İtalya, Hindistan ve Çin'den 35 şirketin katılım gösterdiği bu fuara 10 ülkeden 12 ekonomik heyet davet edilmiş. Ayrıca 14 ülke temsilcileri de İran petrokimya sanayinin en büyük fuarı sayılan bu fuarı ziyaret edecek.

4 gün sürecek 13. Uluslararası İran Plast Fuarı, petrokimya tamamlayıcı sanayi ürünleri ihracatçılarına mevcut koşulları ve yeni ihracat pazarlarını değerlendirerek, petrol ihracatından elde edilen gelirlere bağımlılığı azaltmaları için fırsat sunmayı hedefliyor.

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