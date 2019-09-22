İran’ın güneybatısında 1300 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

İran’ın Huzistan iline bağlı Hindican ilçesi polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında, ilçede 1300 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

Hindican yapılan operasyonda 1300 kg afyon türünden uyuşturucunun ele geçirildiğini belirten Buyeri, operasyonda üç kaçakçının yakalandığını belirtti.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489