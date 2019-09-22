Sistan ve Beluçistan Üniversitesi öğretim görevlisi, dünyada bilimsel makalelerin en iyi jürilerinden biri olarak seçildi

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sistan ve Beluçistan Üniversitesi Rektörü Gulamrıza Rızayi, 'Bu öğretim görevlimiz, aynı zamanda kimya bölümüyle disiplinlerarası diğer bir bölümde 70 yıllık geçmişe sahip Clarivate Analyics Kuruluşu'nca 2 özel ödül almaya değer görüldü' diye konuştu.

Profesör Keyhai'nin Hollanda ve ABD'deki kimya dernek ve yayın kuruluşları tarafından da saygın ve güzide bir hakem olarak seçildiğine dikkati çeken Rızayi, 'Profesör Keyhai, 126 makale yazmanın yanı sıra 18 araştırma projesini yürütmüş ve 2 uluslararası projeyi de yürütmektedir' ifadesine yer verdi.

Keyhai halihazırda İran'da mobil telefonlar üzerinde araştırma yapan bir araştırma mekrezi başkanı olarak görev yapıyor.

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