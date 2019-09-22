22 Eyl 2019 10:23
Journalist ID: 2391
News Code: 83485204
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İslami Şura Meclis Başkanı:

İran bölge halklarının dostu, İsrail ise düşmanıdır

İran bölge halklarının dostu, İsrail ise düşmanıdır

Bender Abbas, IRNA- İran İslami Şura Meclis Başkanı, 'İran bütün bölge ülkeleri ile dost ve kardeştir ve İsrail rejimi, müslümanların ana düşmanıdır' dedi.

İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas limanında Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlnene askeri geçit töreninde konuşan Laricani, 'İran Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye haklarını destekleyerek, teröristlerin gözünü oydu ve IŞİD'i bölgede yenilgiye uğrattı' diye belirtti.

Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla İran genelinde askeri geçit törenleri düzenlenmektedir. Tahran'daki İmam Humeyni Türbesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmacı olarak katıldı ve gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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