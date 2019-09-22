İran bölge halklarının dostu, İsrail ise düşmanıdır

İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas limanında Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlnene askeri geçit töreninde konuşan Laricani, 'İran Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye haklarını destekleyerek, teröristlerin gözünü oydu ve IŞİD'i bölgede yenilgiye uğrattı' diye belirtti.

Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla İran genelinde askeri geçit törenleri düzenlenmektedir. Tahran'daki İmam Humeyni Türbesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmacı olarak katıldı ve gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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