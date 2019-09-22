Savaşı başlatan taraf, onu bitiren taraf olmayacak

CBS televizyon kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Zarif, bir savaşın başlaması durumunda bunun sınırlı bir savaş olmayacağını dile getirdi.

'Size ABD yaptırım uygulamış, ancak ABD vizesi ile Manhattan'dasınız. Bu ABD'nin müzakere ve görüşme isteğinde bulunduğunu anlamına gelmez mi?' sorusuna, 'Hayır, bölye olmayabilir. ABD, BM'ye ev sahipliği yaptığı için bu kuruluşa üye ülkelere vize vermekle mükelleftir. Onlar bana verdikleri vizeye ek bir mektupta açıkça, benim vize alacak koşullara sahip olmadığımı ancak muafiyet tanıdıklarını açıkça belirtmişler. Dolayısıyla onlar benim burda olmamam gerektiğini bana iletmişler' dedi.

ABD'nin Suudi Arabistan asker göndermesine değinen Zarif, 'Bence bu restler yardımcı olacak değil. Yemen savaşına son vermek bu konuda yardım sunabilir' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, BM Genel Kurul Yıllık Toplantısı'na katılmak için Cuma akşamı New York'a geldi.

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