22 Eyl 2019 10:25
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Umman Dışişleri Bakanı, Zarif ile görüştü

Umman Dışişleri Bakanı, Zarif ile görüştü

New York, İRNA- Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, İranlı mevkidaşı Cevad Zerif ile New York'ta bir araya geldi.

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İran ve Umman dışişleri bakanları, ikili iş birliği ve bölgesel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Zarif ve Bin Alevi ayrıca bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, bölgesel diyaloğa olan ihtiyacı vurguladı.

Zarif, BM Genel Kurul Toplantı'sına katılmak için Cuma günü New York’a gitti.

Zarif ayrıca Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'na katılacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu  1+4 bakanlar düzeyinde düzenlenecek.

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