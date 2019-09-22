Ruhani: Komşularımızın geçmişteki hatalarını görmezden gelmeye hazırız

Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla Tahran'ın güneyinde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri Ayetullah Humeyni Türbesi'nde düzenlenen askeri geçit töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Önümüzdeki günlerde 'Ümit Koalisyonu' ve 'Hürmüz Barışı' isimli planlarımızla BM Genel Kurul Toplantısı'na katılarak bölgemiz, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği işe ilgili plan ve önerilerimizi tüm dünyaya bildireceğiz' ifadesini kullandı.

'Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği, bölge güçleri tarafından sağlanmalıdır' diyen Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının İran halkı ve İran İslam Devrimi'ne karşı yürüttükleri ağır baskılara değinerek, 'Biz azim, direniş ve birlikle bu zor yolu katedebilir ve düşmanı İran halkı ile İslam Devrimi önünde saygı duruşunda bulunmaya mecbur edebiliriz. Biz teslimiyet insanı değiliz ve savunma ve direniş kişisiyiz. Başkalarının sınırlarına saldırmadığımız gibi, başkalarının da sınırlarımızı çiğnemesine ve bizi işgal etmesine izin vermeyiz.' diye ekledi.

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