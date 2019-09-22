Hürmüz Boğazı güvenliği ile ilgili planımızı BM'de bildireceğiz

Kutsal Savunma (İran-Irak Savaşı) Haftası dolayısıyla Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bu öneri ve planımız, bölgemiz, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde güvenliği arttırabilir ve yabancı güçlerin bölgedeki varlığı, dünya petrol ve enerji güvenliği ile uluslararası deniz trafiği için tehlike oluşturabilir' diye konuştu.

ABD'lilerin nerde bulundularsa kendileri ile güvensizliği getirdiklerini kaydeden Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İran Silahlı Kuvvetleri ise bulundukları her yerde güvenlik oluşturan oyuncu gibi davrandı. İran İslam Cumhuriyeti olarak bütün komşularımızla dostluğa hazırız.

Tüm komşularımıza onlara dostluk ve kardeşlik elimizi uzattığımızı ve hatta onların geçmişteki hatalarını görmezden geleceğimi, zira ABD ve İsrail gibi müslüman düşmanlarının bölge koşullarını kötüye kullanmaya çalıştıklarını duyuruyoruz.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489