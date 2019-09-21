İranlı güreşçi Dünya Güreş Şampiyonası’nda ikinci oldu

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da 19 Eylül’de başlayan 2019 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası, 22 Eylül tarihine kadar devam edecek.

92 kg’de rakipleri ile karşılaşan güreşçimiz Alirıza Kerimi, final maçında ABD’li Cox ile mücadeleden mağlup ayrılarak gümüş madalya sahibi oldu.

Kerimi ABD’de düzenlenen 2015 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası ile 2018 Macaristan Dünya Güreş Şampiyonası’nda birer bronz elde etmiştir.

Yarınki maçlarda da 86 kg’de Hasan Yezdani ve 61 kg’de Behnam Ehsanpur sırasıyla final ve üçüncülük maçlarında rakipleri ile karşılaşacak.

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