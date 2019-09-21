İran Milli Voleybol Takımı Asya şampiyonu oldu

Bugün İran’la Avustralya arasında başkent Tahran’ın Azadi Spor Salonu’nda oynanan Asya Voleybol Şampiyonası finalinde Millilerimiz, gruplarda yenildiği Avustralya’yı bu def 3-0 puanla yenerek hem gruplardaki yenilginin rövanşını aldı ve hem Asya şampiyonluğuna ulaştı.

25-14, 25-17 ve 25-21’lik skorlarla rakibine karşı zafer kazanan Millilerimiz, Said Maruf, Emir Gafur, Muhammed Musevi, Ali Asger Mücerred, Ferhad Kaimi, Milad İbadipur ve Muhammedrıza Hazretpur’dan oluştu.

İgor Kolakoviç’in teknik direktör olarak görev yaptığı İran Milli Voleybol Takımı şimdiye kadar Asya’da 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile kıtanın en çok dereceye giren takımı olarak biliniyor. 2011 ve 2013 yıllarında Asya şampiyonu olan Millilerimiz 6 yıl aradan sonra bir kez daha altın madalya kazanarak, ülkemizi gururlandırdı.

Cumhurbaşkanı Ruhani de İran Milli Voleybol Takımı’nın Asya şampiyonasına ulaşmasını yayınladığı mesajla tebrik etti.

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