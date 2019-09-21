İran petrol tesislerine başarılı siber saldırı düzenlendiği yalanlandı

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi yayınladığı bildiride, İran petrol tesisleri ve yaşamsal öneme sahip altyapısına başarılı siber saldırıların düzenlendiği haberlerini yalanladı.

Bildiride Batı medyasında yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve İran petrol tesisleri ile altyapısına başarılı siber saldırının düzenlenmediği aktarıldı.

Bugün sabah ABD merkezli bir yayın kuruluşunda İran'ın petrol tesisleri ile yaşamsal öneme sahip altyapısına yönelik başarılı bir biçimde siber saldırı düzenlediği haberi yayınlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de bu iddiaların yalan olduğunu ve İran petrol tesislerindeki faaliyetlerinin normal olarak devam ettiğini kaydetti.

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