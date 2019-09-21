İtalya film festivalinde 15 İran kısa filmi yarışacak

İran Genç Sinemacılar Derneği Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, genç sinemacılara bakış kazandırmak ve sinemacılar arasında istişare fırsatı sunmak amacıyla 2004 yılından beri İtalya'nın Forli şehrinden düzenlenecek 16. Uluslararası Sedicicorto Film Festivali kısa film, animasyon, belgesel vb. dalların yanı sıra İran Fest kategorisinde de en iyileri seçecek.

İran'dan bu festivale katılan 15 kısa filmin isimleri şöyle: Mirabbas Hüsrevinejad'ın yönettiği Azade, Ali Asgeri yönetimindeki Gecikme, Mesud Süheyli'nin yönettiği Filmurg, Rukiye Tevekküli'nin Asılmış filmi, Fernuş Samedi'nin yönetmenliğini üstlendiği Rol, Said Sadeki Serarudi'nin yönettiği Sonraki, Hamed Perizade, Meysem Hüseyni ve Emirrıza Reşti'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Tanakura, Emir Gulami'nin Deniz Dalga Dalga Titriyor isimli kısa filmi, Said Caferiyan yönetmenliğindeki Karanlık, Muhsin Purmuhsini Şekib'in Balzi-Bir Devrimin Öyküsü filmi, Ferhunde Turabi'nin yönetmen olduğu Ev adlı kısa filmi, Ferzane Ümidvarniya yönetmenliğindeki Serçenin Ötüşü, Melihe Gulamzade'nin yazıp yönettiği Kangal, Gulamrıza Azimi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Altıncı Kablo ve Rıza Muhammedi'nin Derinliklerdeki Rüyalar filmi.

16. Uluslararası Sedicicorto Film Festivali, 4-13 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Forli şehrinde düzenlenecek.

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