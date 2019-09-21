Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni düzenleyecek

Kutsal Savunma Haftası'nın başladığı gün olarak bilinen 22 Eylül'de her yıl olduğu gibi bu yıl da İran Silahlı Kuvvetleri askeri geçit töreni düzenlemekle birlikte, askeri ve savunma alanında en yeni kazanımlarını görücüye çıkaracak.

Geçit töreni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ile başlayacak.

Saddam başkanlığındaki dönemin Irak Baas Rejimi 22 Eylül 1980 günü ABD ve birçok Batılı müttefiklerini desteğiyle İran'a karşı bir savaş başlattı. 20. yüzyılın en uzun süren konvansiyonel ve Viyetnam savaşından sonra en uzun süren ikinci savaş olarak tarihe geçen bu savaş, 8 yıl sürdü.

Savaşta dünya ülkelerinin büyük çoğunluğuunun Saddam rejimini mali, silah ve askeri yönden tam kapsamlı desteklemelerine rağmeni İran topraklarından 1 milimetre bile işgal edilemedi ve İran İslam Cumhuriyeti yeni kurulmasına karşın, halktan aldığı güç ve Ayetullah Humeyni'nin akıllıca yürüttüğü liderliği sayesinde güçle toprak bütünlüğünü korumayı başardı.

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