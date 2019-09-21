İranlı kadın voleybolcu Elbistanspor'a transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Blıkesir DSİ Spor'da oynayan Aşüfte, bu yıl da kariyerini başka bir Bayanlar 1. Ligi takımı olan Elbistanspor'la sürdürme kararı alarak bu takımla anlaştı.

Öte yandan Mona Aşüfte ile geçtiğimiz yıl Balıkesir DSİ Spor'da takım arkadaşı olarak voleybol oynayan diğer İranlı bayan voleybolcu Mehsa Saberi, sözleşmesinin bitmesinin ardından İran'dan Saypa takımı ile anlaşarak ülkeye döndü.

Mona Aşüfte ve Mehsa Saberi 2018-2019 Sezonu'da Türkiye Bayanlar 1. Ligi'nde Balikesir DSİ Spor formasını giydi.

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