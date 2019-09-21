Dünyayı savaştan kurtarmanın en iyi modeli: 'Medeniyetler Diyaloğu'

Bu büyük gün İran takviminde Medeniyetler Diyaloğu Günü olarak yer almıştır. Bu fikir, dünya toplumu ve BM için o kadar önemliydi ki Birleşmiş Milletler 2001 yılını resmi olarak Medeniyetler Diyaloğu Yılı olarak adlandırdı. Bu fikre bugünkü dünya, tarihin tüm evrelerinden daha çok ve pratikte ihtiyaç duymaktadır.

Medeniyetler ve kültürler arası diyalog, halkların ve hükümetlerin birbirine yakınlaşmasında ve aralarındaki iletişim için var olan engelleri ortadan kaldırma konusunda büyük rol oynuyor.

Kültürlerin siyasetin direkt duruşundan daha etkili olduğu dünyamızda, siyasi alanlardan önce gelen ve onlara etki bırakan kültürel alanlarda ortaklıkları görebiliriz. Bu ortak yönler, dünyada savaş ve diğer insanlık karşıtı sıkıntı ve sorunlar gibi birçok istenmeyen ve acı olay ve gelişmenin önüne geçme kabiliyeti taşıyor.

Ortadoğu ve güneybatı Asya gibi çok sayıda bölge halklarının barış ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa karşı çıkan güçler ve hükümetlerce çıkarılan askeri, etnik ve ekonomik savaşların alevlerinin altında yandığı günümüzde, Medeniyetler Diyaloğu fikrine dönüş ve halklar, kültürler ve medeniyetler arasında diyaloğun inkar edilmez rolünün dikkate alınması, dünyayı savaş ve emperyalist güçlerin saldırganlığı ve zorbalığından kurtarabilen tek yol olarak gözükmektedir.

Tek taraflılık, halkların haklarına saygısızlık ve güvensizlik ortamının şiddetlenmesi nedeniyle savaş aracının devreye sokulduğu ve Yemen, Afganistan, Suriye, Irak vb. gibi ülkelerde kan ve ateşin hüküm sürdüğü günümüz dünyasında, savaş koalisyonlarının oluşması ve üçüncü dünya ülkelerine daha fazla silah satarak enerji kaynaklarını sömürmeye çalışmak, değil çözüm yolu, ateşe benzin dökmek gibidir.

İnsanlığın bugün susadığı şey, savaş odaları ile savaş koalisyonlarının oluşturulması ve uluslararası antlaşmaları ayaklar altına alıp ihlal etmek değildir. Aksine çözüm yolu, özgün Medeniyetler Diyaloğu fikri ile ülküsüne ve bugünkü dünyanın sorunlarını mantık ve diyalogla çözmeye çalışmaktan geçiyor.

BM Genel Kurulu Yıllık Zirve Toplantısı yakında New York'ta başlayacak. BM Genel Kurulu'nun bu yıl bir kez daha medeniyetler diyaloğuna dikkat çekilmesi için bir fırsat olması iyi bir şey!

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