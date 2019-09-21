21 Eyl 2019 12:42
Journalist ID: 2391
News Code: 83483928
0 Persons

İran'ın Hoy ilçesinden yolcu geçişi 1.5 katına çıktı

İran'ın Hoy ilçesinden yolcu geçişi 1.5 katına çıktı

Urmiye, IRNA- Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy ilçesi Kaymakamı, İran takviminin ilk 6 ayında (21 Mart-21 Eylül arası), ilçeden yolcu geçişinin geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 kar attığını açıkladı.

Hoy'da düzenlenen bir törende konuşan Hoy Kaymakamı Muhammed Abedi, 'Yılın ilk altı ayında ilçemizi kullanan yolcu sayısı 190 bin artarak 850 bine ulaştı' dedi.

Abedi'nin belirttiğine göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 390 bindi.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin kuzeybayısında bulunan Hoy ilçesinde Türkiye ile Razi Gümrük Kapısı bulunmaktadır. Razi'nin Türkiye tarafında Kapıköy Gümrük Kapısı bulunuyor. Bu sınırdan son yıllarda İran'dan Türkiye'ye yolcu giriş çıkışı büyük miktarda artmış durumda.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 3 =