İran'ın Hoy ilçesinden yolcu geçişi 1.5 katına çıktı

Hoy'da düzenlenen bir törende konuşan Hoy Kaymakamı Muhammed Abedi, 'Yılın ilk altı ayında ilçemizi kullanan yolcu sayısı 190 bin artarak 850 bine ulaştı' dedi.

Abedi'nin belirttiğine göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 390 bindi.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin kuzeybayısında bulunan Hoy ilçesinde Türkiye ile Razi Gümrük Kapısı bulunmaktadır. Razi'nin Türkiye tarafında Kapıköy Gümrük Kapısı bulunuyor. Bu sınırdan son yıllarda İran'dan Türkiye'ye yolcu giriş çıkışı büyük miktarda artmış durumda.

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