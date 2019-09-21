5. Uluslararası Şems-i Tebrizi ve Mevlana Sempozyumu'na 205 makale sunuldu

İRNA'ya açıklamada bulunan Batı Azerbaycan'ın Hoy kenti Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Aziz Mirzayi, 'Jüriye sunulan 105 makaleden 81'i makaleler topluluğu kitabında basılacak' diye konuştu.

18 makalenin de bilim komitesi taradından sunulması için seçildiğini kaydeden Mirzayi, 'Ülke içinden öğretim görevlilerinin yanı sıra Türkiye, Irak, Fransa, Pakistan, Bangladeş ve Suriye'den de makale aldık. Türkiye ve Pakistan'dan 3 makale konferansta okunacak' ifadesine yer verdi.

5. Uluslararası Şems-i Tebrizi ve Mevlana Sempozyumu 29-30 Eylül'de İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy kentinde düzenlenecek.

Kesin belgeler ve araştırmacıların onayladığına göre, Şems-i Tebrizi'nin türbesi Hoy'da yer alıyor. Her yıl bu doğrultuda çeşitli kültürel ve bilimsel kongre ve konferanslar düzenlenir.

Hoy, Urmiye Gölü'nün kuzeybatısında, Çaldıran Ovası'nın güneydoğusunda yer alır ve nüfus bakımından Batı Azerbaycan'ın Urmiye'den sonra ikinci büyük kentidir.

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