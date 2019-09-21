Tahran: ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımları, yeni bir konu değildir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'ABD'liler yaptırım politikasının yenik bir politika olduğunu ve ambargo aracını kullanarak Doları'n silaha çevrilmesinin ABD ve ekonomisinin uluslararası toplum nezdindeki saygınlığına büyük bir darbe vurduğunu kabullenmeliler' dedi.

Musevi sözlerini şöyle sürdürdü:

'Umarım Amerikan yetkilileri, artık dünyanın tek ekonomik süper gücü olmadıklarını ve İran piyasasındaki ekonomik fırsatları değerlendiren ve İran'la iyi ilişkileri olmasını isteyen birçok ülkenin var olduğunu anlamlılar.

Bir kez daha vurguluyorum ki İran halkı özgür ve barışsever bir halktır ve saygı ve eşit duruşla İran'la davranan ve ilişkilere sahip olmak isteyen tüm halklar ve hükümetlerle iletişim içerisinde olmaya hazırdır.'

ABD yönetimi dün İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Geçmişte de Washington, İran Merkez Bankası'na ambargo uygulamıştı.

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