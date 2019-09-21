ABD 12 İranlı öğrencinin ülkeye girişini engelledi

New York Times gazetesinin haberine göre, mühendislik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden okuyan ve yüksek lisans dönemlerini ABD'de okumak isteyen 12 İranlı öğrencinin vizeleri aniden iptal edilmiş ve bu ülkeye girişleri engellenmiştir.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD hükümetinin politikasında her hangi bir değişikliğin yaşanmadığı ve yabancı öğrencilerinin büyük çoğunluğunun Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitimlerine devam etmek istedikleri belirtildi.

Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrencilerin birçoğu, vizelerinin her hangi bir ön bildirim ve açıklama olmaksızın son anda iptal edildiğini dile getiriyor.

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