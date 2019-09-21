Garipabadi: New York'ta KOEP toplantısı düzenlenebilir

Sputnik'e röportaj veren İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Garipabadi, 'Dışişleri Bakanımız dün New York'a gitti. Dışişleri bakanları orada ve görüşme ihtimali çok yüksek. New York'a ne olup biteceğini beklememiz lazım' dedi.

Öte yandan New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yaptığı açıklamada, 'Nükleer Anlaşmaya bağlı ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı 25 Eylül'de New York'ta düzenlenecek' dedi.

New York'a giriş yaptığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'na katılma ihtimali ile ilgili olarak, 'Şuana kadar böyle bir öneri almadık, ancak ABD'nin bu toplantıya konuk veya üye ülke olarak katılması için İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa son vermesi gerekiyor' dedi.

Zarif, 'Şimdiye kadar bize böyle bir öneride bulunulmadı. Ancak müzakere masasının olduğunu açıkça belirtik ve bu masayı terkedenler, Amerika yönetimiydi' diye konuştu.

Müzakere masasının nükleer anlaşma üyeleri veya bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa edenlere ait olduğunu kaydeden Zarif, 'Amerikalılar, ekonomik terör veya Trump'ın dediği gibi İran'a karşı ekonomik savaş ve maksimum baskı politikası ile eş zamanlı olarak müzakere masasından bahsedemez' diye ekledi.

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