Zarif: ABD'nin KOEP toplantısına katılması için ekonomik savaşa son vermesi gerekiyor

New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Zarif, 'Şimdiye kadar bize böyle bir öneride bulunulmadı. Ancak müzakere masasının olduğunu açıkça belirtik ve bu masayı terkedenler, Amerika yönetimiydi' diye konuştu.

Müzakere masasının nükleer anlaşma üyeleri veya bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa edenlere ait olduğunu kaydeden Zarif, 'Amerikalılar, ekonomik terör veya Trump'ın dediği gibi İran'a karşı ekonomik savaş ve maksimum baskı politikası ile eş zamanlı olarak müzakere masasından bahsedemez' diye ekledi.

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