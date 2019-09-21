21 Eyl 2019 09:12
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News Code: 83483409
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Zarif: ABD'nin KOEP toplantısına katılması için ekonomik savaşa son vermesi gerekiyor

Zarif: ABD'nin KOEP toplantısına katılması için ekonomik savaşa son vermesi gerekiyor

New York, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'na katılma ihtimali ile ilgili olarak, 'Şuana kadar böyle bir öneri almadık, ancak ABD'nin bu toplantıya konuk veya üye ülke olarak katılması için İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa son vermesi gerekiyor' dedi.

New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Zarif, 'Şimdiye kadar bize böyle bir öneride bulunulmadı. Ancak müzakere masasının olduğunu açıkça belirtik ve bu masayı terkedenler, Amerika yönetimiydi' diye konuştu.

Müzakere masasının nükleer anlaşma üyeleri veya bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa edenlere ait olduğunu kaydeden Zarif, 'Amerikalılar, ekonomik terör veya Trump'ın dediği gibi İran'a karşı ekonomik savaş ve maksimum baskı politikası ile eş zamanlı olarak müzakere masasından bahsedemez' diye ekledi.

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