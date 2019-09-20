Zarif: İran savaş istemiyor

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanının B Grubu iki üyesi ile görüşme sonrası gerçekleri çarpıtması ile ilgili, ‘’ ABD Dışişleri Bakanı Pompeo gerçekleri çarpıtıyor: ABD’nin son askeri ölene kadar savaşmaya arzu eden İran değildir, bunu isteyenler kendisini ağırlayan B Grubu üyeleri idi ve onlar son ABD askeri İran ile savaşmasını arzı ediyorlar. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’İran hiçbir şekilde savaş istememekte fakat her zaman olduğu gibi halkımız ve ülkemizi savunacağız. ‘’ dedi.

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2012