Zarif: Amerika için Arapların petrolü kanlarından daha önemlidir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, ‘’Arap kanı, Arap petrolü karşısında/ Amerika’nın politikasının alfabesi: Yemen’in 4 seneden beri bombardmanı, 100 bin Yemenlinin ölümü, 20 milyon Yemenlinin açlıkla karşı karşıya kalması ve 2.3 milyon kişinin Veba ile boğuşması. ‘’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ Bunlara karşılık Yemen’in petrol ambarlarına saldırılarının savaş uygulaması olarak saymak, kabul edilemezdir. ‘’ diye yazdı.

Yemen güçlerinin Arabistan’ın petrol tesisine saldırısı ve bunu resmen kabul etmeleri sonrası Amerika ve Arabistan, İran’ı itham ederek bu saldırıda İran’ın eli olduğunu iddia ettiler.

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2012