20 Eyl 2019 12:15
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News Code: 83482789
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Zarif: Amerika için Arapların petrolü kanlarından daha önemlidir

Zarif: Amerika için Arapların petrolü kanlarından daha önemlidir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın Yemen savaşı ile ilgili politikasını o ülke için petrolün Arapların kanından daha önemli olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, ‘’Arap kanı, Arap petrolü karşısında/ Amerika’nın politikasının alfabesi: Yemen’in 4 seneden beri bombardmanı, 100 bin Yemenlinin ölümü, 20 milyon Yemenlinin açlıkla karşı karşıya kalması ve 2.3 milyon kişinin Veba ile boğuşması. ‘’  diye yazdı.

Zarif, ‘’ Bunlara karşılık Yemen’in petrol ambarlarına saldırılarının savaş uygulaması olarak saymak, kabul edilemezdir. ‘’ diye yazdı.

Yemen güçlerinin Arabistan’ın petrol tesisine saldırısı ve bunu resmen kabul etmeleri sonrası Amerika ve Arabistan, İran’ı itham ederek bu saldırıda İran’ın eli olduğunu iddia ettiler.

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2012

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