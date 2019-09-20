İran’da resmi olarak 110 siyasi parti faaliyettedir

Orf, IRNA’ya yaptığı açıklamada, yeni siyasi partilere göre resmi olarak 110 siyasi partin faaliyette olduğunu belirterek, daha önce 250 partinin faaliyet için izin aldığını fakat faaliyetleri olmadığından veya genel kurul yapmadıklarından sadece 110 partinin resmen faaliyette bulunduğunu söyledi.

Orf, siyasi partiler kanunun partilere kanunla kendilerini intibak için bir sene fırsat verdiğini fakat partili siyasi faaliyetlerin güçlendirilmesi için bu sürenin İçişleri Bakanlığı tarafından iki yıla uzatıldığını söyledi.

Orf, yeni siyasi partiler kanunu çerçevesinde Mart ayında düzenlenecek 11. Dönem İslami Şura Meclisi seçimlerine katılımın daha fazla olabileceğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012