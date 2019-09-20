20 Eyl 2019 12:06
Journalist ID: 1942
News Code: 83482784
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İran’da resmi olarak 110 siyasi parti faaliyettedir

İran’da resmi olarak 110 siyasi parti faaliyettedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Orf, ülke genelinde resmi olarak 110 siyasi partinin faaliyette bulunduğunu söyledi.

Orf, IRNA’ya yaptığı açıklamada, yeni siyasi partilere göre resmi olarak 110 siyasi partin faaliyette olduğunu belirterek, daha önce 250 partinin faaliyet için izin aldığını fakat faaliyetleri olmadığından veya genel kurul yapmadıklarından sadece 110 partinin resmen faaliyette bulunduğunu söyledi.

Orf, siyasi partiler kanunun partilere kanunla kendilerini intibak için bir sene fırsat verdiğini fakat partili siyasi faaliyetlerin güçlendirilmesi için bu sürenin İçişleri Bakanlığı tarafından iki yıla uzatıldığını söyledi.

Orf, yeni siyasi partiler kanunu çerçevesinde Mart ayında düzenlenecek 11. Dönem İslami Şura Meclisi seçimlerine katılımın daha fazla olabileceğini söyledi.

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2012

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