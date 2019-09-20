Azeri Yetkili: İran- Azerbaycan ilişkileri karşılıklı güven ve saygıya dayalıdır

Hazar Enerji Forumu 2019, toplantısında konuşan Halefov, ülkesinin Hazar Denizine kıyısı olan ülkelerin her biri ile siyasi ve ekonomik yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

Hazar Denizine kıyısı olan ülkelerin siyasi ve ekonomik işbirliğin güvenlik ve güven tesisinde önemli olduğunu ifade ede Halefov, Hazar Denizinin hukuki rejimini belirleyen konvansiyonun ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve çevre alanında işbirliğinin artmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012