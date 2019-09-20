20 Eyl 2019 11:53
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News Code: 83482777
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Azeri Yetkili: İran- Azerbaycan ilişkileri karşılıklı güven ve saygıya dayalıdır

Azeri Yetkili: İran- Azerbaycan ilişkileri karşılıklı güven ve saygıya dayalıdır

Bakü, IRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının Hazar Denizi ve sınır konularındaki özel temsilcisi Halef Halefov İran ve Azerbaycan ilişkilerinin şaffaflık, güven ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu söyledi.

Hazar Enerji Forumu 2019, toplantısında konuşan Halefov, ülkesinin Hazar Denizine kıyısı olan ülkelerin her biri ile siyasi ve ekonomik yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

Hazar Denizine kıyısı olan ülkelerin siyasi ve ekonomik işbirliğin güvenlik ve güven tesisinde önemli olduğunu ifade ede Halefov,  Hazar Denizinin hukuki rejimini belirleyen konvansiyonun ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve çevre alanında işbirliğinin artmasına yardımcı olduğunu söyledi.

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2012

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